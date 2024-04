JO-2024: que le feu surgisse! La flamme olympique va être allumée à Olympie

Après deux éditions gâchées par les restrictions liées à la pandémie de Covid-19, en 2020 et 2021, pour les JO de Tokyo et de Pékin, la cérémonie traditionnelle dans le berceau de l'olympisme retrouvera toutes ses couleurs avec un parterre d'officiels attendus.

Dans le sanctuaire d'Olympie, devant les ruines vieilles de 2.600 ans du temple d'Héra, la "grande prêtresse", vêtue d'un costume inspiré de l'Antiquité, doit procéder en milieu de journée à l'allumage de la flamme devant quelque 600 invités, dont le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach.

Ce rituel dans un tel endroit se fait "avec beaucoup d'humilité", a expliqué à l'AFP Nikos Aliagas, l'animateur de télévision et de radio franco-grec qui en sera l'hôte, à très exactement 101 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris, organisés du 26 juillet au 11 août.

"Les symboles sont importants en Grèce. On est (...) dans l'universel car on porte quelque chose qui ne nous appartient pas, qui est un héritage", a-t-il ajouté, affirmant vouloir être "un intermédiaire" entre la Grèce et la France.