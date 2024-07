Jusqu'à cinq ans de prison pour un réseau belgo-néerlandais de braqueurs de distributeurs

Des peines de prison allant jusqu'à cinq ans et onze mois ferme ont été prononcées mercredi en Bavière (Allemagne), à l'encontre de ressortissants néerlandais et belges poursuivis pour avoir fait exploser des distributeurs automatiques de billets dans différentes régions du pays.

Les seize suspects ont sévi principalement dans les Länder de Bavière et du Bade-Wurtemberg, dans le sud de l'Allemagne, mais ont également fait exploser des distributeurs automatiques dans d'autres régions du pays. Selon le parquet, ils auraient dérobé au total plus de 3,3 millions d'euros. Les dommages matériels causés par les explosions sont estimés à 5,5 millions d'euros.

Quinze des prévenus, âgés de 23 à 43 ans, ont été condamnés mercredi par le tribunal correctionnel de Bamberg, en Bavière. Les peines prononcées vont d'un an et neuf mois de prison avec sursis à cinq ans et onze mois de prison ferme.