Kiev veut une "zone tampon" et des "couloirs humanitaires" sur le sol russe

L'Ukraine veut créer une "zone tampon" et des "couloirs humanitaires" dans la région russe de Koursk, où ses forces ont lancé une offensive sans précédent le 6 août, ont annoncé des membres de son gouvernement mercredi.

"La création d'une zone tampon dans la région de Koursk est une mesure visant à protéger nos communautés frontalières des bombardements hostiles quotidiens", a déclaré le ministre de l'Intérieur, Igor Klymenko, sur Telegram.

"Les habitants des localités situées dans la zone de l'opération de défense ont été abandonnés par la Russie" et sont privés des "besoins les plus élémentaires", a-t-il ajouté, en précisant que des préparatifs étaient en cours en vue de leur livrer nourriture, eau potable, médicaments et produits d'hygiène.