La Belgique est une plaque tournante importante de la production de cocaïne et de speed

La Belgique est une plaque tournante importante de la production et du transit de cocaïne et de speed, ressort-il jeudi d'un rapport d'Europol et de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), qui se base sur des données de 2021.

Selon le rapport, la cocaïne connaît une nette progression en Europe, causée principalement par la grande disponibilité de cocaïne pure et bon marché. Les bandes criminelles déplacent également de plus en plus la production de cocaïne d'Amérique latine en Europe.

La valeur du marché de la drogue dans l'Union européenne (UE) s'élève à au moins 31 milliards d'euros. Le cannabis reste la drogue la plus lucrative avec une recette annuelle de 12,1 milliards d'euros, suivi par la cocaïne à 11,6 milliards d'euros. L'héroïne (5,2 milliards), les amphétamines (1,6 milliard) et l'ecstasy/MDMA (0,6 milliard) arrivent ensuite.

Depuis 2017, les quantités les plus importantes ont été saisies en Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne. Dans le port d'Anvers une saisie record de 116 tonnes de cocaïne a notamment été enregistrée en 2023. Le trafic de cocaïne profite principalement des ports européens. Il est question notamment de corruption et d'intimidation de travailleurs portuaires qui rendent le commerce illégal possible.

La Belgique et les Pays-Bas sont par ailleurs les deux plus grands centres de production d'amphétamines. Les conséquences de cette production sur l'environnement sont d'ailleurs considérables, étant donné que des grandes quantités de déchets chimiques sont rejetées.

Europol et l'OEDT soulignent que le marché européen de la drogue devient graduellement plus diversifié, complexe et violent. Les réseaux criminels sont également fort inventifs pour découvrir de nouvelles façons d'échapper aux contrôles. Les organisations plaident donc pour une meilleure collaboration entre les pays européens afin de lutter contre la criminalité liée à la drogue.