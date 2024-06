La coalition du chancelier allemand sanctionnée aux Européennes

Il arrive derrière le parti d'extrême droite AfD, en seconde position avec entre 16 et 16,5% des suffrages, selon les enquêtes réalisées à la sortie des bureaux de vote pour ARD et ZDF.

Le secrétaire général de la CDU, Carsten Linnemann, a exhorté Scholz à poser la question de confiance au Parlement en raison des pertes subies par son parti.

Les deux autres partis de la coalition, les Verts et les libéraux (FDP), ont respectivement obtenu entre 12 et 12,5% pour le premier et 5% pour le second.

- "Un super résultat" -