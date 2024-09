La pluie gêne les patineurs lors de la première journée

Bart Swings et Jason Suttels devront se lever tôt pour disputer la course à élimination de dix kilomètres en roller. Lors des qualifications, ils ont terminé respectivement premier et deuxième. Chez les dames, Jorun Geerts s'est qualifiée pour la finale en se classant quatrième. Les patineurs belges ont fait forte impression, montrant qu'ils se sont bien adaptés à la nouvelle piste Vesmaco, spécialement construite pour la compétition.

Fran Vanhoutte est la seule patineuse belge à s'être qualifiée pour la finale du 200 mètres. Elle a réalisé le neuvième temps lors des qualifications matinales en 19.670. Tout comme pour les courses de longue distance, la finale du sprint aura lieu samedi. La sœur aînée de Fran, Stien, a terminé 23e, tandis que les juniors Sietse Troost et Stan Beelen se sont classés 14e et 18e.