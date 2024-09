La Russie augmente encore les effectifs de l'armée en réponse à l'"hostilité" occidentale

Selon M. Peskov, cette hausse est aussi liée "à l'instabilité aux frontières orientales" de la Russie, qui s'est fortement rapprochée en Asie de la Chine et de la Corée du Nord face à l'influence américaine.

Avec cette nouvelle hausse, des médias russes relèvent que l'armée du Kremlin deviendrait la deuxième plus grande au monde après la Chine.

Alors que le nombre de soldats russes tournait autour d'un million entre 2008 et 2022, le Kremlin l'a progressivement relevé depuis l'attaque russe à grande échelle contre l'Ukraine en février 2022. La dernière augmentation datait de décembre 2023, lorsque les effectifs avaient été portés de 1,15 million de soldats à 1,32 million.

Pour recruter toujours plus, les autorités russes mènent à travers le pays de grandes campagnes de communication promettant des salaires très élevés et de nombreux avantages fiscaux et sociaux aux potentielles recrues.

Elles ont également recruté des dizaines de milliers de détenus dans les prisons du pays.