Le gouvernement vénézuélien est "dictatorial", selon le chef de la diplomatie européenne

"Comment appelez-vous tout cela ? Bien sûr, il s'agit d'un régime dictatorial", a déclaré le plus haut diplomate de l'UE à la chaîne de télévision privée espagnole Telecinco.

"Au Venezuela, plus de 2.000 personnes ont été détenues arbitrairement après les élections. Le chef de l'opposition a dû s'enfuir. Les partis politiques sont soumis à mille restrictions dans leurs activités", a fait valoir M. Borrell.

"Ne nous trompons pas sur la nature des choses, a ajouté M. Borrell, ancien ministre espagnol des Affaires étrangères. Le Venezuela a convoqué des élections, mais il n'était pas une démocratie avant et il l'est beaucoup moins après".

Jeudi, le Venezuela a rappelé son ambassadeur à Madrid pour consultations et a convoqué l'envoyé de l'Espagne à Caracas pour des pourparlers après que la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles, a qualifié l'administration de Maduro de "dictature" et salué "les Vénézuéliens qui ont dû quitter leur pays" à cause de son régime.

L'Espagne, comme l'ensemble des autres Etats membres de l'Union européenne, réclame la publication complète des procès-verbaux émis par les bureaux de vote à l'issue de la présidentielle, ce que les autorités vénézuéliennes n'ont pas fait, disant avoir été victimes d'un piratage informatique.