Le groupe Lufthansa veut prendre une participation dans la compagnie portugaise TAP

Auparavant, le journal économique italien Corriere della Sera avait déjà écrit que Lufthansa - groupe auquel appartient Brussels Airlines - était intéressé par une prise de participation de 19,9% dans TAP, qui est détenue par l'État portugais.

Ce dernier souhaite privatiser le transporteur, qui intéresse non seulement Lufthansa, mais aussi Air France-KLM et IAG, la société-mère de British Airways. La compagnie portugaise est particulièrement intéressante pour ses liaisons avec le Brésil et est également très présente en Afrique.

En mai dernier, Lufthansa avait déjà pris une participation minoritaire dans la compagnie aérienne italienne ITA.