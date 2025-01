"Le plus jeune enfant que nous avons sauvé avait seulement deux mois": qu'est-ce que le "live streaming", ce fléau qui sévit aux Philippines?

Internet est devenu un terrain privilégié pour les prédateurs sexuels, notamment grâce aux nouvelles technologies. Le live streaming, une pratique consistant à diffuser en direct des abus sur des enfants, prospère particulièrement aux Philippines, où pauvreté et lois inadaptées permettent à ce trafic de se développer. Attention : les actes évoqués dans cet article ainsi que la vidéo associée contiennent des scènes déconseillées à un public jeune ou sensible.

Avec le développement du numérique, les réseaux sociaux et jeux en ligne sont devenus des espaces privilégiés pour les prédateurs. On estime qu’un enfant sur trois a déjà été sollicité sexuellement en ligne, une situation facilitée par la grande disponibilité des enfants devant leurs écrans.

Depuis 2010, un phénomène encore plus sordide s’est amplifié : le live streaming. Cette pratique consiste à commander et à payer pour visionner des agressions sexuelles, des viols ou des actes de torture sur des enfants, en direct ou via des vidéos enregistrées.