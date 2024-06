Les exercices militaires sont une réponse aux provocations occidentales, selon le Kremlin

Moscou et Minsk ont lancé la deuxième phase de leurs exercices militaires conjoints impliquant notamment des armes nucléaires tactiques. Le Kremlin affirme que ces exercices sont une réponse à l'attitude soi-disant hostile de l'Occident.

Selon le Kremlin, les exercices nucléaires de la Russie et du Bélarus sont une réponse aux provocations des États-Unis et de leurs alliés. "Ces provocations sont quotidiennes, c'est pourquoi ces exercices et manœuvres visant à maintenir la capacité de combat sont très importants pour nous", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, aux agences de presse russes.

Le ministère russe de la Défense avait précédemment indiqué que la deuxième phase des exercices militaires impliquant des armes nucléaires tactiques avait débuté au Bélarus. Des unités des forces aériennes et des forces des missiles stratégiques se sont exercées à armer des engins nucléaires avec des ogives d'entraînement. Des missiles air-sol Kinzhal ont notamment été testés. Ce type de missile hypersonique a une portée de 2.000 kilomètres.