Les pays nordiques craignent une extension de la guerre en Ukraine: "Les provocations à la frontière sont monnaie courante"

Dans les forêts de Laponie, le plus grand exercice d'artillerie de l'OTAN est en cours. Objectif : percer les frontières ennemies et reprendre des territoires.

La Finlande est en première ligne, et pour cause : elle partage 1 340 km de frontière avec la Russie. Il faut dire que l'invasion de l'Ukraine en février 2022 a bouleversé la donne dans les pays nordiques. La Finlande, suivie par la Suède, a rejoint l'OTAN en 2023 et 2024 respectivement. Les forces de l'Alliance militaire renforcent ainsi leur coopération et leur défense.