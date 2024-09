L'Est de l'Europe face aux inondations, quatre morts en Roumanie

Les services de secours roumains ont annoncé avoir retrouvé les corps de quatre personnes lors d'une opération de recherche dans la région la plus sinistrée, celle de Galati (sud-est), où 5.000 foyers sont touchés.

La tempête Boris a fait quatre morts samedi en Roumanie, alors que des pluies exceptionnelles provoquent des inondations dans plusieurs pays en Europe centrale et orientale.

Le Premier ministre roumain Marcel Ciolacu est attendu dans la région et le président Klaus Iohannis a, dans un communiqué, "adressé ses condoléances aux familles endeuillées".

Sur une de leurs vidéos, on peut voir plusieurs dizaines de maisons sous les eaux dans un village bordant le Danube.

"En raison des fortes précipitations, des inondations se sont produites" et, au total dans tout le pays, 19 localités et des centaines de personnes ont été secourues, ont-ils déclaré.

"Nous sommes une fois de plus confrontés aux effets du changement climatique, de plus en plus présents sur le continent européen, avec des conséquences dramatiques", a dit le chef de l'Etat. "Nous devons continuer à renforcer la capacité à anticiper les événements météorologiques extrêmes, à alerter la population".

- Sacs de sable -

En République tchèque, 100.000 pompiers sont mobilisables et près de 2.900 incidents ont été enregistrés vendredi, principalement des chutes d'arbres et des inondations.

Près de 50.000 foyers sont privés d'électricité samedi, a précisé la compagnie d'électricité CEZ.

Un hôpital de la ville de Brno (sud-est) a été évacué samedi matin. La région de Moravie (nord-est) a déclaré l'état d'urgence.