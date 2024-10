L'ex-championne d'Europe Djemilla Gontaruk signe une 17e victoire attendue depuis 5 ans

L'ancienne championne d'Europe des poids plumes de boxe (entre 55,338 et 57,152 kg) Djemilla Gontaruk, 32 ans, qui avait conquis ce titre en juin 2015 au Hall omnisports de La Préalle-Herstal, n'y figurait pas au programme de la Golden Night samedi. Elle était en effet de retour dans sa région d'origine pour un soir, avec le rang de tête d'affiche d'une réunion à Farciennes essentiellement composée de combats aspirants, novices et amateurs, mais comprenant tout de même trois duels Elites.

Gontaruk restait sur cinq défaites, dont celle aux points en dix rounds du mois dernier à Hambourg où elle s'était inclinée face à l'Allemande Dilar Kisikyol. Cette dernière avait ainsi victorieusement défendu son titre de championne du monde WIBF (Women's International Boxing Federation) des poids légers (entre 58,967 et 61,234 kg), à l'occasion de ses adieux à la boxe.

Notre compatriote a enfin brisé cette funeste série de revers aux dépens de la Slovaque Diana Kulinova, 29 ans, qui a abandonné au troisième des six rounds. Le palmarès de Gontaruk se compose désormais de dix-sept victoires, pour onze défaites et deux nuls. Elle n'avait plus gagné depuis cinq ans. C'était forcément à Herstal, contre l'Italienne Angela Cannizzaro, le 23 novembre 2019.