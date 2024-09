L'Italie retire les fonds publics destinés au projet d'une méga-usine de batteries

Lors d'une table ronde réunissant des représentants d'ACC, de Stellantis et des syndicats, le ministre des Entreprises Adolfo Urso "a annoncé qu'il procéderait au redéploiement" des fonds provenant du plan de relance européen destinés à l'usine de Termoli "vers d'autres investissements cohérents avec la transition énergétique du secteur".

ACC, une coentreprise de Stellantis, Mercedes et TotalEnergies, avait annoncé en juin une "pause" dans la construction de deux usines de batteries électriques, à Termoli en Italie et Kaiserslautern en Allemagne, invoquant la nécessité d'une mise à jour technologique des batteries à produire.

L'investissement prévu pour la méga-usine à Termoli s'élève à plus de 2 milliards d'euros, dont au moins 250 millions d'euros devaient être fournis dans un premier temps par des fonds publics provenant du plan de relance post-pandémie de l'Union européenne.

ACC "a l'intention de confirmer son plan de développement et sa stratégie de construction de Gigafactories au premier semestre 2025 en Italie et de même en Allemagne", a assuré mardi la coentreprise de Stellantis et Mercedes dans un communiqué.