Logiciel Kaspersky interdit aux États-Unis: le Kremlin dénonce une "concurrence déloyale"

Cette annonce intervient alors que les tensions entre Moscou et Washington sont très fortes du fait du conflit en Ukraine, que les Etats-Unis soutiennent militairement et financièrement depuis l'assaut russe en février 2022.

Washington a donné jusqu'au 29 septembre aux clients américains de Kaspersky pour trouver une alternative.

La multinationale Kaspersky fournit des antivirus et autres produits et services liés à la cybersécurité à plus 400 millions d'utilisateurs et 270.000 entreprises dans le monde, selon Washington.

Son logiciel phare avait déjà été interdit d'usage au sein des agences fédérales américaines en 2017 et plusieurs pays européens ont également exprimé leur inquiétude vis-à-vis de ce mastodonte de la cybersécurité.