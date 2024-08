L'Ukraine continue son offensive en Russie: de nombreux soldats russes pourraient être piégés et faits prisonniers

L'armée ukrainienne poursuit son offensive dans la région de Koursk sur le territoire russe. Elle prétend contrôler à présent 1250 km². L'objectif est de créer une zone tampon et de capturer des soldats russes comme monnaie d'échange. L'Ukraine continue son offensive en Russie: de nombreux soldats russes pourraient être piégés et fait prisonniers

Un premier pont est détruit par les Ukrainiens le 6 août. Un second, le 8. Et le troisième, hier. Les trois ouvrages de la rivière Seym permettaient d'acheminer les livraisons vers les troupes russes à la frontière et en Ukraine. Les Ukrainiens contrôlent déjà la zone orange. Ils isolent ainsi la zone jaune, 700 km², où les soldats de Moscou se retrouvent sans logistique.

Kiev pourrait y capturer des centaines de Russes, de quoi les échanger contre des prisonniers ukrainiens. L'objectif est aussi de créer une zone tampon pour protéger les civils de l'autre côté de la frontière, en les mettant hors de portée de l'artillerie russe. "Si nos partenaires levaient toutes les restrictions sur l'usage de leurs armes en Russie, nous n'aurions pas besoin d'entrer physiquement dans le pays", Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine.