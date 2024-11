Macabre découverte à Vienne: le corps d’un nourrisson porté disparu retrouvé dans une poubelle

Tout a commencé ce jeudi, lorsque la disparition d’un bébé d’une semaine, signalée par une mère, a déclenché une vaste opération policière. Selon les premiers témoignages, c’est une infirmière qui a remarqué l’absence de l’enfant dans la chambre du service de néonatalogie avant d’en informer la mère. Celle-ci, âgée de 29 ans, avait quitté la pièce brièvement. Rapidement, les enquêteurs ont suivi une piste menant à un conteneur à déchets non loin de la clinique.

Lors d’un interrogatoire mené vendredi soir, la mère a avoué son implication et a guidé les enquêteurs jusqu’au lieu où elle avait laissé le corps. Le nourrisson, enveloppé dans un sac plastique et une couverture, a été retrouvé sans vie. Les premiers éléments indiquent que l’enfant serait mort de froid, exposé aux températures hivernales. Une autopsie a été ordonnée pour confirmer les causes exactes du décès.

Sur les lieux de la découverte, les enquêteurs de la brigade criminelle ont procédé à des relevés minutieux, tandis que la zone était strictement bouclée. L’enquête, menée par la police criminelle de l’État, se concentre désormais sur les circonstances et les motivations entourant cet acte tragique.

Ce drame soulève de nombreuses questions et plonge la communauté viennoise dans l’émoi. Les autorités poursuivent leurs investigations pour faire toute la lumière sur cette affaire bouleversante.