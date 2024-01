Marche-en-Famenne : les agriculteurs bloquent des camions devant la centrale Lidl

Des agriculteurs présents mardi devant la centrale logistique Lidl de Marche-en-Famenne bloquent des camions à l'entrée et à la sortie du site depuis la veille. Un désaccord survenu dans l'après-midi a compromis les négociations entamées plus tôt dans la journée.

Les manifestants ont intercepté mardi après-midi un camion transportant des colis de viandes transformées aux Pays-Bas, placés derrière des palettes de produits belges, à la sortie de la centrale logistique Lidl de Marche, rapportent les agriculteurs présents sur place.

Un accord avait été trouvé plus tôt dans la journée entre des représentants de l'enseigne de grande distribution Lidl et les agriculteurs présents sur place pour permettre la circulation de certaines marchandises à l'entrée et à la sortie du site. "Ni Lidl ni nous ne voulons de gaspillage alimentaire", avait fait savoir l'un des agriculteurs en début d'après-midi.