Moldavie: la Commission dénonce "l'interférence sans précédent" de la part de la Russie

Le référendum et le premier tour de l'élection présidentielle en Moldavie se sont déroulés "sous une interférence et une intimidation sans précédent de la part de la Russie", a réagi lundi un porte-parole de la Commission européenne.

Les Moldaves étaient appelés dimanche à se prononcer lors de deux scrutins cruciaux: le premier tour de l'élection présidentielle et le référendum pour intégrer dans la Constitution le principe d'une future adhésion à l'Union européenne (UE).

"Nous avons constaté que ces élections se sont déroulées sous une interférence et une intimidation sans précédent de la part de la Russie et de ses complices dans le but de déstabiliser les processus démocratiques en Moldavie", a déclaré le porte-parole. Il a souligné que cette ingérence avait "de nombreux visages", allant des tentatives d'achat de votes à la diffusion de désinformation.