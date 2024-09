Nucléaire : le chef de l'AIEA évoque la sécurité de la centrale de Koursk avec Zelensky

L'Agence a indiqué mardi qu'elle enverrait "bientôt" une équipe d'experts dans certaines stations électriques ukrainiennes endommagées qui ont été identifiées comme essentielles pour la sûreté nucléaire afin d'évaluer la situation.

"La sûreté de l'exploitation des centrales nucléaires dépend d'une connexion stable et fiable au réseau électrique. En raison de la guerre, la situation devient de plus en plus instable et potentiellement dangereuse à cet égard", a indiqué M. Grossi dans un communiqué.