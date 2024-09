Partager:

PAU BARRENA On peut presque marcher sur la Lune près de Cologne dans LUNA, l'installation "unique au monde" qui va permettre d'entraîner les astronautes européens et de tester les matériels qui iront un jour sur le satellite de la Terre. L'extérieur a tout d'un vulgaire hangar blanc et aveugle, échoué dans un coin du Centre aérospatial allemand (DLR). Mais dans la structure haute de neuf mètres, aux murs et plafond d'un noir d'encre comme l'espace, s'étend une réplique de sol lunaire.

Sous l'unique lumière d'un spot situé très bas à une extrémité des 700 mètres carrés - l'équivalent de plus de trois terrains de tennis -, le relief de bosses et de cratères alterne des zones d'un noir profond avec celles d'une lumière crue. Sur un terrain couvert d'une étrange poussière d'un gris pâle, parsemé de roches. "J'y ai marché hier dans notre nouvelle combinaison spatiale, et quand on pénètre les zones d'ombre on ne s'y retrouve plus. Est-ce juste un creux ou un abysse?", remarque Matthias Maurer, astronaute de l'Agence spatiale européenne (ESA), dont le centre d'entraînement (EAC) est situé en face de LUNA. Ingénieur en sciences des matériaux, il est l'initiateur du projet conjoint DLR-ESA, lancé il y a plus de dix ans. Et sera le premier acteur mercredi prochain de l'inauguration de "cette installation unique, qui intègre autant d'éléments différents, sans équivalent dans le monde, même à la Nasa". PAU BARRENA

Pour ne pas avoir à en acheter 900 tonnes aux Etats-Unis, l'ESA a développé l'EAC-1A, un équivalent du régolithe lunaire, l'épaisse couche de poussière qui recouvre l'astre sur plusieurs mètres. Au toucher, il est aussi râpeux qu'une pierre ponce. La finesse de ses grains, associée à son caractère très abrasif, le rend dangereux pour les voies respiratoires comme pour les équipements. - Vivre et travailler sur la Lune - Quand on marche dessus, "il s'élève et flotte" dans l'air, précise Matthias Maurer. Sur la Lune, le régolithe est encore plus problématique, car chargé d'électricité statique, le faisant adhérer à toute surface. Au point que les astronautes des missions Apollo craignaient pour l'étanchéité de leurs combinaisons spatiales après juste trois sorties.