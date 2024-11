Pierre Palmade en galère financière? Voici ce qu'on sait de sa fortune

L'une des sœurs du comédien aurait révélé aux enquêteurs en charge du dossier sur l'accident qu'il a provoqué sous l'emprise de stupéfiants, selon l'une de ses sœurs, donc, Pierre Palmade vivrait en dehors de toute réalité financière et devrait de l'argent aux impôts, aux services de protection sociale de l'Urssaf, ainsi qu'à son producteur. Un ensemble de dettes dont le total avoisinerait les 250.000 euros.

L'humoriste aurait réussi à vendre sa propriété de Cély-en-Bière, en Seine-et-Marne, et donc, côté finances, il respirerait un peu mieux. La maison où se sont déroulées les fameuses soirées chemsex, avant l'accident, était proposée au prix d'1,36 million d'euros.

Salaire insuffisant

Avant l'accident, toujours selon sa sœur, Pierre Palmade gagnait environ 5.000 euros par mois. Des revenus insuffisants pour assurer le train de vie de l'humoriste, dont l'addiction aux drogues ponctionnait une bonne partie du budget.

J'ai payé tous les copains qui étaient avec moi

La semaine prochaine, Pierre Palmade sera jugé pour "blessures involontaires". Il est accusé d’avoir, sous l’emprise de la drogue et en état de récidive, circulé en sens inverse en se déportant sur la voie de gauche, provoquant alors une violente collision avec le véhicule de Yuksel et blessant grièvement trois personnes. La qualification d’homicide involontaire, initialement requise par le parquet du fait de la perte du fœtus, n’a finalement pas été retenue. Pierre Palmade risque donc 14 ans de prison et une amende de 200.000 euros.

En 2017, dans le magazine Gala, Pierre Palmade avait reconnu n'être en possession d'"aucune fortune" : "J'ai payé tous les copains qui étaient avec moi pendant ces années passées dans la nuit. L'argent, ça ne résiste pas à la bringue", avait-il confié, ajoutant : "Une cour, ça se loue. J'ai beaucoup rémunéré les figurants".

