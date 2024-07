Pologne: rejet d'une proposition de loi sur la décriminalisation de l'aide à l'avortement

Le parlement polonais a rejeté vendredi une proposition de loi visant à décriminaliser et à dépénaliser toute aide et assistance à l'avortement, qui reste lui-même aussi quasiment interdit en Pologne.

Quelque 218 députés ont voté contre ce projet de libéralisation du code pénal, contre 215 qui l'ont soutenu, et l'assistance à l'IVG reste donc toujours passible de trois ans de prison en Pologne, pays à forte tradition catholique.

Il s'agit du premier et plus prudent des quatre projets de textes visant à libéraliser l'accès à l'avortement en Pologne, soumis par des membres de la coalition pro-UE au pouvoir, dans un contexte de divisions profondes sur l'assouplissement des réglementations parmi les plus restrictives d'Europe.