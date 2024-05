Près de 200 personnes de la diaspora libanaise mobilisées pour dénoncer la crise nationale

"Le Liban traverse l'une des périodes les plus néfastes de son histoire. Le pays fait face à une crise financière exacerbée et à un blocage institutionnel. Environ 80% de la population libanaise vit dans la pauvreté et n'a plus accès aux soins de santé et au logement, ce qui pousse les jeunes et les cadres à l'émigration", a souligné le Comité de coordination libano-européen, signataire de l'appel à mobilisation.

La guerre civile en Syrie est venue aggraver la crise libanaise, selon le Comité, qui pointe l'arrivée de près de 2 millions de déplacés syriens, "dont la grande majorité de façon irrégulière". "La présence de ces réfugiés représente une menace existentielle pour l'équilibre démographique du Liban", a avancé l'organisation.