Quatorze blessés légers après une explosion dans une usine de BASF en Allemagne

Les causes de l'explosion font encore l'objet d'une enquête.

L'incendie, déclenché vers midi a provoqué un nuage visible de fumée, d'après un communiqué de BASF.

Les pompiers de l'usine ont pu éteindre l'incendie une heure plus tard, mais "les niveaux d'hydrocarbures" dans les locaux de l'usine et à ses abords sont "légèrement plus élevés", a affirmé le groupe.