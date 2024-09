République tchèque: 30 migrants découverts dans un camion, dont un mort

Une trentaine de migrants, dont l'un est décédé, ont été découverts dans un semi-remorque sur une autoroute entre Prague et la ville de Dresde, dans le sud de l'Allemagne, a annoncé lundi la police tchèque.

"Tout semble indiquer qu'il s'agit de migrants en transit et, malheureusement, les premières informations que nous avons reçues du site font état d'une personne décédée", ont-ils ajouté.

La République tchèque, membre de l'UE et de l'Otan, compte 10,9 millions d'habitants et est un pays de transit pour les migrants qui se rendent dans des pays européens plus riches comme l'Allemagne.