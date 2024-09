Russe mis en examen en Pologne pour organisation d'une attaque contre un proche de Navalny

Attaqué le 12 mars 2024 à coups de marteau devant son domicile à Vilnius, en Lituanie où il vit en exil, Léonid Volkov, âgé de 43 ans et bras droit d'Alexeï Navalny, avait dû être brièvement hospitalisé.

Selon le parquet, l'homme identifié comme Anatoli B. a été interpellé en Pologne le 13 septembre.

Le parquet lui a présenté trois chefs d'accusation, dont celui d'avoir organisé l'agression de l'opposant "en raison de son affiliation politique, nationale et de son activité politique".

L'homme a été mis en détention provisoire pour trois mois.

Le parquet a également indiqué que l'enquête concerne au total huit suspects: le Russe Anatoli B., six Polonais et un Bélarusse. Quatre d'entre eux se trouvent en détention provisoire, deux Polonais, le Bélarusse et Anatoli B.

"L'enquête suit plusieurs pistes et concerne, entre autres, des attaques contre des opposants russes liés à la Fondation anticorruption, fondée par Alexeï Navalny. L'enquête couvre des incidents qui ont eu lieu tant en Europe (y compris à Vilnius) qu'en Amérique du Sud et Amérique du Nord", a encore indiqué le parquet national polonais.