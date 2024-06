Suède: un syndicat va poursuivre Tesla en justice pour rétention d'information

Le syndicat de la métallurgie IF Metall, en conflit avec Tesla, va poursuivre le géant américain aux prud'hommes en Suède pour ne pas avoir voulu communiquer sur sa santé financière, a indiqué mardi le syndicat.

Le document est prêt et sera envoyé au tribunal au plus tard la semaine prochaine, a précisé à l'AFP Tomas With, vice-président du syndicat.