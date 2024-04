Ukraine: deux morts dans une attaque de drones russe à Kharkiv

Une attaque de drones russe sur la ville de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, a fait deux morts et plusieurs blessés dans la nuit de vendredi à samedi, selon le gouverneur de la région.

Le nombre de personnes mortes dans l'attaque a été confirmé par la police qui a indiqué que huit personnes avaient été hospitalisées "pour des blessures causées par l'explosion et des éclats d'obus".

"Parmi les blessés figurent deux femmes âgées de 25 et 52 ans, et six hommes de 23 à 76 ans", a détaillé la même source.

Des incendies se sont en outre déclarés dans plusieurs zones habitées de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, d'après des photos diffusées par la police sur Telegram. Selon les autorités de la ville, plusieurs bâtiments ont été endommagés, notamment des immeubles résidentiels et une station-service.

Une autre attaque a ciblé un village situé à l'ouest de Kharkiv dans la nuit de vendredi à samedi, mais aucune victime n'a été signalée selon la police.