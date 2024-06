Ukraine: la Russie intensifie ses attaques avant l'arrivée des F-16, selon Kiev

"Le commandement des troupes russes fait actuellement tout son possible pour augmenter et étendre l'intensité des hostilités afin de maximiser l'épuisement de nos troupes" a annoncé Oleksandre Syrsky, le chef de l'armée ukrainienne, sur sa chaîne Telegram.

Les forces russes ont, ces derniers mois, gagné du terrain dans les régions frontalières de Donetsk et Kharkiv, à la faveur d'une pénurie d'hommes et de munitions en Ukraine.

Selon ce dernier, Moscou est conscient que "le temps jouera" en faveur de Kiev, avec la réception d'une "quantité importante d'armes et d'équipements" de la part de ses alliés, dont les avions F-16, censés renforcer la défense aérienne ukrainienne.

Le commandant ukrainien précise que les forces russes concentrent leurs efforts dans les environs de "Koupiansk, Pokorvsk, Kourakhové et Vremivka", situés sur le front Est, alors que des "combats acharnés" se poursuivent à l'Est et au Sud.

Le procureur de la région méridionale de Kherson, partiellement occupée par Moscou, a d'ailleurs annoncé lundi qu'un homme de 50 ans avait été tué par un "explosif largué depuis un drone".