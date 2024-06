Ukraine : la Russie revendique la prise d'une localité dans la région de Donetsk

"Au cours de la semaine, les unités du groupe de troupes +Sud+ ont amélioré leur position le long de la ligne de front (et) libéré la localité de Paraskoviïvka", a écrit le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Ces dernières semaines, l'armée russe a affirmé avoir conquis plusieurs localités dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, et un peu plus au nord, dans la région de Kharkiv, où elle a déclenché un assaut le 10 mai.

Face aux forces russes, l'armée ukrainienne, en manque de munitions et d'hommes, est à la peine depuis plusieurs mois.

L'Ukraine espère que la livraison prochaine de nouveaux armements occidentaux, attendus de longue date, pourra lui permettre de reprendre l'avantage sur le front où elle est sur le recul.