Ukraine: un mort dans une attaque de drone près d'une centrale nucléaire

Un homme a été tué dans une attaque de drone ukrainien dans la ville ukrainienne d'Energodar, contrôlée par les forces russes et située près de la centrale nucléaire de Zaporijjia, a affirmé mardi le gouverneur régional installé par Moscou, Evguéni Balitski.

"Il n'y a pas d'électricité dans la ville. Selon les données préliminaires, une personne a été tuée", a-t-il dit, en appelant la population à "se réfugier dans les abris et à ne pas sortir dehors".

"Les terroristes de Kiev attaquent avec des drones des sites de l'infrastructure de la ville d'Energodar et le territoire à proximité de la centrale nucléaire", a affirmé M. Balitski sur Telegram.

L'AIEA a fréquemment appelé Moscou et Kiev à la retenue, craignant qu'une action militaire "irréfléchie" ne déclenche un "accident nucléaire majeur".

La centrale de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, est occupée depuis mars 2022 par les Russes. Elle est située sur la rive sud du Dniepr, un fleuve qui fait office de ligne de front naturelle entre les belligérants.

L'homme, employé d'une station-service, a été tué par des éclats de drone, a-t-il précisé plus tard.

Le ministère russe de la Défense a de son côté fait état de 18 drones ukrainiens abattus dans la nuit au-dessus de la Russie.

Les drones et leurs débris ont endommagé quatre sites en Russie: deux distilleries dans la région de Toula (sud-ouest de Moscou), une entreprise chimique dans la région de Tambov (sud de Moscou), et une entreprise industrielle non précisée dans la région de Voronej (sud, frontalière de l'Ukraine), ont indiqué les gouverneurs locaux.