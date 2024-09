"Un monstre": des dizaines de femmes accusent un richissime homme d'affaires britannique d'agressions sexuelles

"Un quart de siècle d'agressions sexuelles": Des dizaines de femmes "du monde entier" accusent l'ex-propriétaire de Harrods Mohamed Al-Fayed, décédé en 2023, ont annoncé vendredi leurs avocats, qui comparent l'affaire à celles ayant visé les Américains Jeffrey Epstein et Harvey Weinstein.

Au moins 37 femmes, originaires d'Australie, de Malaisie, d'Italie, de Roumanie, des États-Unis et du Canada ont affirmé avoir été victimes de violences sexuelles commises par Al-Fayed. Certaines des plaignantes étaient mineures au moment des faits, "âgées seulement de 15 et 16 ans", selon les avocats qui ont annoncé intenter une action en justice contre Harrods. Les accusatrices sont pour beaucoup d'anciennes employées de Harrods, et certaines du Ritz à Paris, dont l'homme d'affaires était également propriétaire.



Al-Fayed "était un monstre, un monstre qui a pu agir grâce à un système (...) mis en place et établi par Harrods", a affirmé l'avocat Dean Armstrong KC, en ouverture d'une conférence de presse à Londres.