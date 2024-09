Une touriste néerlandaise dans une situation critique sur la Semois

La vacancière s'est retrouvée la jambe coincée dans un barrage à hauteur de Sainte-Cécile, dans la commune de Florenville. "À l'arrivée des services de secours, ceux-ci vont confirmer l'urgence de la situation et constater que la vie de la personne est en danger. Elle est coincée dans les rochers. Ambulanciers, pompiers, et policiers vont se jeter à l'eau à tour de rôle pour maintenir la tête de la victime hors de l'eau", a fait savoir le commandant de la zone de secours dimanche soir.

La kayakiste a finalement pu être dégagée, avant d'être prise en charge par l'équipe médicale. L'intervention a mobilisé les postes de Bertrix et Bouillon, avec canot de sauvetage et renfort des plongeurs de la zone Luxembourg. La commune de Florenville et la Croix-Rouge ont assuré la prise en charge des neuf personnes accompagnantes.