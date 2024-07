Volodymyr Zelensky invité d'un conseil des ministres extraordinaire vendredi à Londres

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky participera vendredi à un conseil des ministres exceptionnel à Londres, et informera les plus hauts représentants du nouveau gouvernement de Keir Starmer des dernières avancées sur la ligne de front, a annoncé Downing Street jeudi.

"L'Ukraine est et sera toujours au coeur des priorités de ce gouvernement, il est donc tout à fait approprié que le président Zelensky prononce un discours historique devant mon cabinet", a déclaré Keir Starmer, cité dans un communiqué de Downing Street.

Le chef de l'Ukraine, qui combat la Russie depuis plus de deux ans, sera le premier dirigeant étranger à s'adresser en personne aux ministres britanniques depuis 1997, quand le Premier ministre travailliste Tony Blair avait convié le président américain Bill Clinton.

Les deux dirigeants devraient également signer un traité visant à renforcer les capacités industrielles de défense du Royaume-Uni et de l'Ukraine, et à accroître la production de matériel militaire et d'armement.

Ce traité doit permettre à l'Ukraine d'accéder à un financement de 3,5 milliards de livres (4,6 milliards d'euros) pour soutenir ses forces armées, et permettre aux entreprises de défense des deux pays d'investir pour innover et renforcer leurs capacités militaires.

Selon Downing Street, le Royaume-Uni a appelé jeudi les 44 pays européens et l'Union européenne, dont les représentants étaient réunis à Blenheim (nord-ouest de Londres) pour le sommet de la Communauté politique européenne (CPE), à "travailler ensemble" pour mieux lutter contre la "flotte fantôme" russe.