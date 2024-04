Washington a transféré en Ukraine des armes et munitions iraniennes saisies

L'armée américaine a annoncé mardi avoir transféré la semaine passée à l'Ukraine des armes et munitions de petit calibre initialement envoyées par l'Iran aux rebelles Houthis du Yémen mais saisies par Washington et ses alliés.

Cette livraison d'arme doit aider Kiev, qui manque cruellement de munitions dans sa guerre face à la Russie, mais ne résout pas le déficit d'armement lourd (obus, missiles) de l'armée ukrainienne, alors que le Congrès américain ne parvient pas à se mettre d'accord pour valider un nouveau paquet d'aide militaire.

Cet envoi, le 4 avril, inclut plus de 5.000 fusils d'assaut AK-47, des mitraillettes, des fusils de précisions, des lance-grenades et plus de 500.000 cartouches de fusil, a précisé le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), dans un communiqué sur X (ex-Twitter).