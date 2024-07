Willy Borsus poussera la liste MR à Marche

Les fonctions parlementaires de Willy Borsus étant incompatibles avec la fonction de bourgmestre, la locale MR de Marche-en-Famenne a choisi de désigner Hugues Glatigny tête de liste et candidat-bourgmestre. Nouveau venu en politique, cet entrepreneur marchois de 49 ans impliqué dans le tissu associatif local est également le frère de la nouvelle ministre de l'Enseignement obligatoire, Valérie Glatigny.

Le président du parlement wallon et député wallon Willy Borsus poussera la liste MR aux élections communales à Marche-en-Famenne, ont annoncé les libéraux marchois samedi.

Willy Borsus occupera quant à lui la dernière place de la liste MR aux élections communales, six ans après l'avoir tirée pour sa première participation au scrutin marchois en 2018. "Mon enthousiasme et ma mobilisation pour ma ville restent intacts. Si la possibilité se présente et que Hugues est élu bourgmestre, c'est avec grand plaisir que je présiderai le conseil communal", a fait savoir l'actuel chef de groupe MR au conseil communal marchois.

Actuellement dans l'opposition avec six conseillers communaux face à la coalition Les Engagé-PS emmenée par le bourgmestre André Bouchat, dont le groupe détient la majorité absolue, le MR espère gagner trois sièges supplémentaires et monter dans la majorité. "Mais nous ne nous associerons pas à une majorité absolue", a précisé Willy Borsus, dont les autres colistiers seront présentés dans les prochains jours.