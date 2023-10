Affaire du petit Emile: un nouvel élément troublant s'ajoute à l'enquête, "Je ne vois pas ce qu'il y a de mal"

Depuis le 8 juillet dernier, le petit Emile, dont la disparition a ému toute la France, est toujours introuvable et le hameau du Haut-Vernet, où le petit a disparu est toujours sous le choc.

L'enquête afin de retrouver le petit est toujours en cours et de nouveaux éléments troublants viennent s'ajouter au dossier. En effet, comme le relatent nos confrères de BFMTV, une dispute s'est produite entre le grand-père de l'enfant et un agriculteur perquisitionné la semaine dernière. La raison proviendrait de travaux ayant mis le grand-père en rage. "Le grand-père estimait que ces petits travaux avaient été faits devant chez lui. Il a hurlé de bon matin sur mon cousin et m’a même réveillé. Ce n’est pas la première fois. Il gueule sur tout le monde", explique le cousin de l'agriculteur, resté anonyme.

Un tracteur a ensuite été vu à proximité, ce qui aurait motivé les enquêteurs à mener des investigations autour de l'agriculteur. "Des tracteurs dans les champs autour, il y en avait puisque c’était la saison. Mais un tracteur sur le chemin principal du hameau qui ne dessert aucun champ, c’était la première fois que je voyais ça. Il y a d’autres agriculteurs qui moissonnaient à cette période. Franchement, je ne comprends pas ce que les enquêteurs cherchent", se défend le cousin de l'agriculteur.

Néanmoins, les enquêteurs se penchent également sur les appels que se sont passés les cousins. Dans l'après-midi de la disparition d'Emile, l'agriculteur a passé un coup de téléphone vers son cousin. "C’est mon cousin, je ne vois pas où est le mal qu’on s’appelle", explique-t-il, cependant, assurant par la même occasion ne pas savoir où se trouvait l'agriculteur en fin d'après-midi.