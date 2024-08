ArcelorMittal boucle le rachat de 27,5% de Vallourec et exclut une OPA à court terme

ArcelorMittal, qui a déboursé 955 millions d'euros pour devenir l'actionnaire de référence du français Vallourec, spécialisé dans les tubes sans soudure, avec 27,5% du capital, "n'a pas l'intention de lancer une OPA dans les six prochains mois", ont annoncé mardi le deuxième sidérurgiste mondial et le groupe français.

"ArcelorMittal n'a pas l'intention de lancer une offre publique sur les actions restantes de Vallourec au cours des six prochains mois et en informera le marché si son intention venait à évoluer", ont indiqué les deux groupes dans des communiqués séparés.

ArcelorMittal a confirmé mardi avoir bouclé l'opération lancée le 12 mars pour le rachat de 65,2 millions d'actions Vallourec au fonds américain Apollo, soit 27,5% du capital de la société française et 28,4% de ses droits de vote.

Alors que le pacte d'actionnaires en place entre Vallourec et le fonds Apollo a été résilié, un nouveau pacte d'actionnaires a été conclu entre Vallourec et ArcelorMittal. Il prévoit notamment l'entrée au conseil de Vallourec d'administrateurs d'ArcelorMittal, comme Genuino Magalhaes Christino, également membre du comité d'audit et du comité des rémunérations.

Aditya Mittal, directeur général d'ArcelorMittal, sera désigné en qualité de censeur par le conseil d'administration de Vallourec, en remplacement d'Austin Anton, le censeur désigné par Apollo. Et Keith James Howell sera administrateur en remplacement de Gareth Turner.

À la Bourse de Paris, les titres ArcelorMittal et Vallourec ont réagi positivement mardi à ces clarifications.

Vallourec, équipementier de l'industrie pétrolière et gazière, est sorti du rouge l'an passé à la suite d'une thérapie de choc, comprenant la fermeture de ses usines allemandes et la suppression de 3.000 emplois, qui lui a permis d'afficher ses meilleurs résultats depuis 15 ans et une nette réduction de sa dette.