Arrêts maladie: l'Assurance maladie appelle à réfléchir à un système "plus soutenable"

PHILIPPE HUGUEN Au moment où se préparent les choix budgétaires pour 2025, l'Assurance maladie alerte sur la croissance "non soutenable" des dépenses liées aux arrêts de travail, et appelle politiques et partenaires sociaux à se saisir du sujet. Selon le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie, Thomas Fatôme, les dépenses d'indemnisation des personnes en arrêt maladie étaient à nouveau en hausse forte (+8%, en incluant les accidents du travail et maladies professionnelles) au premier semestre 2024, et pourraient "dépasser 17 milliards d'euros" en fin d'année.

Certes, il est normal que les dépenses d'arrêts maladie progressent chaque année, du fait de facteurs démographiques - évolution de la population active, vieillissement de la population - ou économiques - hausse du salaire moyen ou du Smic, par exemple. Mais selon les calculs de l'Assurance maladie, une large part de la hausse récente ne peut s'expliquer par ces seuls critères, et d'autres facteurs, à déterminer, rentrent manifestement en jeu, explique M. Fatôme. "C'est un débat important, difficile, compliqué", qui va toucher sans doute "à l'état de santé d'une partie de la population, aux conditions de vie au travail" ou un "rapport au travail différent", a-t-il dit.

Sur une année où les dépenses progressent d'un milliard d'euros, comme en 2024, "cela fait 400 millions d'euros" de dépenses supplémentaires inexpliquées par la démographie et l'économie, a-t-il indiqué. - "Traquer" la fraude - M. Fatôme a appelé à "mettre tous les acteurs autour de la table" (gouvernement, Parlement, partenaires sociaux...) pour mener "une réflexion plus générale" sur le système et "le rendre plus juste, plus équitable, plus lisible, plus soutenable". "Selon la taille des entreprises, selon votre ancienneté, vous n'êtes pas couverts de la même façon" et "beaucoup d'assurés disent qu'ils ont du mal à comprendre comment ils sont couverts", a-t-il expliqué, se disant "à la disposition" du futur gouvernement pour contribuer à ces travaux.