Astrid Panosyan-Bouvet, une macroniste à la fibre sociale au Travail

Cofondatrice d'En Marche en 2016, la députée Astrid Panosyan-Bouvet, nommée ministre du Travail samedi, est une ancienne dirigeante d'entreprises du CAC40, se disant "pro-entreprises" et sociale-démocrate, qui n'a eu de cesse d'appeler à renouer avec les corps intermédiaires.

Ancienne adhérente PS, celle dont le nom a souvent circulé pour entrer au gouvernement lors de précédents remaniements était par ailleurs membre de la commission des Affaires sociales et co-présidente du groupe d'études sur l'économie sociale et solidaire et la responsabilité sociétale des entreprises. Elle n'est pas inconnue des syndicats qui ont souvent échangé avec elle.

Récemment, elle s'est opposée sans ambages à la réforme de l'assurance chômage portée par Gabriel Attal, estimant que "l'urgence" n'était pas de "réformer l'assurance chômage" mais de "rendre attractifs les métiers qui ne le sont pas" et de "lever les freins centraux à l'emploi - formation, transport, logement, garde d'enfants".

Conseillère d'Emmanuel Macron à Bercy lorsqu'il était ministre de l'Economie (2014-2015), Astrid Panosyan, diplômée de Sciences Po Paris, HEC et Harvard et ancienne cadre de Groupama et d'Unibail-Rodamco, avait choisi "de ne pas s'engager tout de suite" en politique, selon son entourage, après la campagne présidentielle victorieuse de 2017.