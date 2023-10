Au procès Faïd, une plaidoirie pour le "petit bonhomme" du "grand procès"

C'est le premier jour des plaidoiries de la défense au procès de Rédoine Faïd et de ses 11 coaccusés, et la tâche des avocates de Brahim Faïd, 63 ans, pourrait paraître aisée.

C'est un "petit bonhomme", avec une "petite vie"... et un "nom lourd à porter". Au procès de l'évasion de son frère Rédoine de la prison de Réau en 2018, la défense de Brahim Faïd a demandé mercredi à la cour d'acquitter celui qui se trouvait avec lui au parloir.

Les avocats généraux ont aussi réclamé 15, 10 et 4 ans pour trois de leurs neveux ayant participé à l'évasion ou à la cavale de trois mois qui a suivi. Et 22 ans de prison contre Rédoine Faïd, jugé ici pour sa deuxième évasion.

Brahim Faïd, ses "yeux écarquillés" devant la vidéosurveillance de l'évasion diffusée à l'audience, ses "mains tremblantes" et sa "voix qui part dans les aigus" à la barre "parce qu'il a peur de vous, parce qu'il attend beaucoup de vous", est "innocent", soutient son avocate, Me Margot Pugliese, face aux jurés et magistrats professionnels de la cour d'assises.

Mais "tant que vous ne l'avez pas dit vous", complète sa deuxième avocate Me Sophie Rey-Gascon, "même si les avocats généraux l'ont cru, on a encore une terreur que ce petit bonhomme soit happé par ce grand procès".

Un "grand procès", dans une "grande salle d'audience", avec du "grand banditisme", des "grands flics", des "grandes tensions", énumère-t-elle.