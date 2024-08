Bataille du rail en Ardèche, seul département où le train ne s'arrête pas

Du "gâchis": Olivier Peverelli montre avec amertume les quais envahis par des herbes folles et les portes closes de la gare du Teil, en Ardèche, seul département de métropole sans trains de voyageurs.

En 2020, Laurent Wauquiez, président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, s'est bien engagé à rouvrir la ligne entre Le Teil et La Voulte, plus au nord, pour faire rouler des trains Le Teil-Valence, mais le projet traîne.

A l'époque, l'Etat a fermé de nombreuses lignes pour des raisons économiques, et toutes celles d'Ardèche ont été condamnées.

"A un moment, ça faisait râler, maintenant ça fait rager", confie Olivier Peverelli, 64 ans.

A la région, Frédéric Aguilera, vice-président délégué aux transports, explique que la promesse a pris du retard à cause d'un projet concurrent de la région Occitanie. En 2022, celle-ci a rouvert une ligne entre Nîmes et Pont-Saint-Esprit dans le Gard, un peu plus au sud.

- Autorité environnementale -

"Pour des raisons techniques, les trains venant de Nîmes circulent jusqu'à la gare du Teil sans prise en charge de voyageurs car la configuration actuelle de la gare ne le permet pas", explique-t-il à l'AFP. Ils y font demi-tour, à vide...

Valentine CHAPUIS

Avant de débuter les travaux d'aménagement, l'Autorité environnementale a exigé une étude d'impact, reportant "l'ouverture de la gare pour 2026 au mieux", ajoute l'élu.