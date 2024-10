Biden, Macron, Scholz et Starmer veulent une "paix juste et durable" pour l'Ukraine

Joe Biden, Emmanuel Macron, Olaf Schoz et Keir Starmer ont affirmé vendredi leur "détermination" à soutenir l'Ukraine dans sa guerre contre l'agresseur russe afin qu'elle obtienne une "paix juste et durable", dans une déclaration commune diffusée après une réunion à Berlin.

Les dirigeants américain, français, allemand et britannique s'engagent à "continuer de soutenir l'Ukraine dans ses efforts pour garantir une paix juste et durable, fondée sur le droit international, y compris la Charte des Nations unies, ainsi que sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale", ont-ils indiqué après leur rencontre à Berlin tenue à l'occasion d'une visite éclair du président américain Joe Biden.