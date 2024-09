Biden s'oppose à une opération terrestre israélienne au Liban

"Je suis plus au courant que vous ne le pensez et je suis d'accord pour qu'ils s'arrêtent. Nous devons avoir un cessez-le-feu maintenant", a déclaré M. Biden à la question de savoir s'il était au courant d'informations sur des projets israéliens d'incursion terrestre au Liban et s'il était à l'aise avec une telle éventualité.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a quant à lui déclaré que la "prochaine phase" du conflit avec le Hezbollah était imminente. Il a fait cette déclaration lundi, selon le site d'information Times of Israel, lors d'une réunion avec les maires des communautés installées à proximité de la frontière. Selon le ministre israélien, cette prochaine étape est nécessaire pour permettre aux Israéliens évacués du nord du pays de pouvoir y revenir.