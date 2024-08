Blé: la récolte française au plus bas depuis 41 ans, selon un cabinet

LOU BENOIST

La récolte de blé tendre, la céréale la plus produite en France, pourrait chuter cette année à cause des pluies excessives au plus bas depuis 1983, à 25,17 millions de tonnes, selon des estimations du cabinet Argus Media publiées mardi.

Si cette prévision se confirme, cela représenterait une baisse de 27% par rapport à la moyenne des cinq dernières années, précise le groupe, qui a interrogé des opérateurs de la filière début août, selon un échantillon représentatif de plus de 80% de la surface totale de blé tendre.