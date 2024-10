Budget: Braun-Pivet appelle à ne "pas toucher aux petites retraites"

La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a appelé dimanche à préserver les "petites retraites" du report de la réévaluation des pensions, l'une des mesures d'économies du gouvernement de Michel Barnier.

"Il faut être attentif aux plus fragiles d'entre nous. Et donc concernant les plus petites retraites, je pense qu'il ne faut pas temporiser sur leur indexation parce qu'on sait que les petits retraités ont du mal à boucler les fins de mois", a prévenu la députée Renaissance des Yvelines sur BFMTV.