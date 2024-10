Centre de rétention administrative pour migrants: les associations dans le viseur de Retailleau

Chaque année, plus de 40.000 migrants en situation irrégulière sont enfermés dans des centres de rétention administrative (CRA) où ils sont informés sur leurs droits par des associations, dans le collimateur du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui les accuse d'être "juge et partie".

Dans ces lieux gardés par des policiers, des associations mandatées par l'Etat effectuent une mission d'information et d'aide à l'exercice des droits auprès des personnes retenues.

"Je considère que le conseil juridique et social aux personnes retenues dans les CRA relève de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) et non des associations, qui sont juge et partie", a accusé Bruno Retailleau dans le Figaro Magazine.

"Faux", rétorque la Cimade, première association habilitée en 1984 et rejointe à partir de 2010 par quatre autres.

"Les associations exercent leur mission dans un cadre légal", prévu par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en répondant à un appel d'offre, rappelle sa secrétaire générale Fanélie Carrey-Conte.