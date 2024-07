Cérémonie d'ouverture des JO : malgré la pluie, "c'était dingue"

Dans les airs, sur les toits des monuments, sur le pont des bateaux ou sur les rives de la Seine, une soixantaine de journalistes texte et photo. Leurs collègues de la vidéo, eux, sur divers points en hauteur, hors de la zone restreinte aux détenteurs des droits TV. Et la pluie, dont l'arrivée inexorable s'est invitée dans toutes les conversations dans la matinée.

"Jusqu'à la veille, les prévisions disaient qu'il pleuvrait vendredi matin et que la soirée serait sèche", raconte Martin Bureau, rédacteur en chef photo France, qui depuis un an avait mené tous les repérages pour déterminer les meilleures positions.

Il a fallu se plier aux conditions d'accès imposées par le "protocole plomb". Laisser en bas toutes les affaires, jusqu'aux sous-vêtements, pour revêtir une combinaison blanche jetable, des bottes et un casque. Et hisser, via un escalier étroit, 15 kg de matériel (boîtiers, objectifs dont un très long 600 mm) au sommet de la tour, avec vue sur les deux bras de la Seine. Vue bouchée… "J'avais imaginé faire l'enfilade de ponts avec la Défense en fond. Pas possible", regrette Julien De Rosa, qui a retrouvé ses vêtements après la douche réglementaire.

Et au niveau supérieur ? Même problème pour le photographe Lionel Bonaventure, embarqué dans un hélicoptère en compagnie d'un éditeur, chargé de transmettre les photos vers le service de validation.

- "C'était l'enfer, mais quelle ferveur" -

L'hélico était cantonné à la rive droite de la Seine, à 1.800 pieds (600 m). "En dessous de nous, il y en avait juste deux autres ; celui de NBC qui suivait le bateau des Etats-Unis, et celui d'OBS" (Olympic Broadcasting Services, l'agence du CIO qui diffuse les JO), raconte Lionel Bonaventure.